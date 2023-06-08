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Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ»

Специалист находится без работы уже два года.
Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ»
08 июня 2023 17:47
автор: Александр Кожевников
автор фото: Getty Images

Бывший тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить «ПСЖ». Об этом сообщает Le Parisien.

Как сообщает источник, «ПСЖ» предложил Зидану возглавить команду, однако специалист ответил отказом. Зидан не тренирует команды уже два года.

Среди кандидатов на пост главного тренера «ПСЖ» называются Луис Энрике и Хаби Алонсо. Приоритетным вариантом по-прежнему считается экс-наставник «Баварии» Юлиан Нагельсман.

Напомним, ранее «ПСЖ» уволил главного тренера команды Кристофа Галтье.

источник: Le Parisien
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