Дмитрий Чистяков ответил на вопрос, стоит ли РФС уходить в Азию

Защитник «Зенита» и сборной России Дмитрий Чистяков высказался против перехода РФС в Азию.

«Стоит ли России уходить в Азию? Не вникаю в это сильно. Каждый день информация меняется. Моё мнение – лучше подождать, если есть шанс вернуться. Но если ситуация будет совсем безвыходно – надо уходить», - приводит слова Дмитрия Чистякова «Чемпионат».

Напомним, из-за мировой ситуации российские клубы и сборные отстранены от международных соревнований под эгидой УЕФА.

Последние несколько месяцев ходят разговоры о возможном переходе РФС в зону АФК и участие в турнирах в азиатском регионе.