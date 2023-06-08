Полузащитник Дмитрий Рыбчинский высказался о своем будущем.
«Еще ничего не знаю о своем будущем. 10 июня пройдет ответная игра с «Родиной», а там посмотрим, будем решать. Я пока ничего не знаю. На данный момент «Локомотив» не выходит на меня с предложениями по будущему», - приводит слова Рыбчинского «Спорт-Экспресс».
Минувший сезон Рыбчинский провел в «Пари НН» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».
Рыбчинский в сезоне-2022/2023 провел 31 матч за нижегородский клуб, отметившись двумя голами и двумя передачами.
источник: «Спорт-Экспресс»