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Дмитрий Рыбчинский высказался о своем будущем

Спортсмен находится в аренде в «Пари НН».
08 июня 2023 18:29
автор: Александр Кожевников

Полузащитник Дмитрий Рыбчинский высказался о своем будущем.

«Еще ничего не знаю о своем будущем. 10 июня пройдет ответная игра с «Родиной», а там посмотрим, будем решать. Я пока ничего не знаю. На данный момент «Локомотив» не выходит на меня с предложениями по будущему», - приводит слова Рыбчинского «Спорт-Экспресс».

Минувший сезон Рыбчинский провел в «Пари НН» на правах аренды. Права на игрока принадлежат «Локомотиву».

Рыбчинский в сезоне-2022/2023 провел 31 матч за нижегородский клуб, отметившись двумя голами и двумя передачами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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