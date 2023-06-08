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Карпин назвал лучших тренеров сезона РПЛ

Он также назвал критерий, который на его взгляд, является определяющим в работе.
08 июня 2023 18:54
автор: Александр Евграфов

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин не считает себя в числе лучших тренеров сезона российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я действительно считаю, что Семак и Федотов более достойны. Стать лучшим может тот, кто что-то показывает. Все эти отмазки, назовем их так, по поводу состава, перелетов. Они для тех, кто глубоко разбирается. Кто не разбирается, выбирает призеров чемпионата», - цитирует Карпина Sport24.

Ранее РПЛ назвала Владимира Федотова из ЦСКА лучшим тренером сезона. На награду претендовали Сергей Семак и Валерий Карпин.

источник: Sport24.ru
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