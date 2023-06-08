«Фатих Карагюмрюк» планирует сделать Оздоева капитаном команды

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, сообщил, что в трецкром клубе планируют сделать Магомеда капитаном команды.

«Они заявили, что не хотят, чтобы Магомед уходил, и что в следующем сезоне он будет капитаном команды. Они прямо так и сказали. Не стал перепроверять и просить расписку. Для меня и Магомеда это не является принципиальным вопросом», - приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Оздоев присоединился к «Фатиху Карагюмрюку» летом 2022 года. В текущем сезоне в составе турецкого клуба он принял участие в 30 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.