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«Фатих Карагюмрюк» планирует сделать Оздоева капитаном команды

Футболист провел в клубе всего год.
08 июня 2023 18:56
автор: Александр Кожевников

Агент Анзор Гаргаев, представляющий интересы полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева, сообщил, что в трецкром клубе планируют сделать Магомеда капитаном команды.

«Они заявили, что не хотят, чтобы Магомед уходил, и что в следующем сезоне он будет капитаном команды. Они прямо так и сказали. Не стал перепроверять и просить расписку. Для меня и Магомеда это не является принципиальным вопросом», - приводит слова Гаргаева «Спорт-Экспресс».

Оздоев присоединился к «Фатиху Карагюмрюку» летом 2022 года. В текущем сезоне в составе турецкого клуба он принял участие в 30 матчах, в которых отличился пятью забитыми мячами и четырьмя ассистами.

источник: «Спорт-Экспресс»
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