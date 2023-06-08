«Балтика» подписала контракт с португальцем Жоао Ламейрой

Португальский полузащитник Жоао Ламейра перешёл из «Торренсе» в «Балтику». Об этом сообщает официальный сайт калининградского клуба.

24-летний футболист пять сезонов провел в системе «Порту». В 2016 году спортсмен стал чемпионом юношеского чемпионата Европы в составе сборной Португалии.

Как сообщает пресс-служба «Балтики», контракт с игроком был подписан на три года.

В сезоне-2022/2023 в его активе 35 матчей, в которых он забил один гол и трижды асисстировал партнерам.

Напомним, «Балтика» получила прямую путевку в РПЛ в следующем сезоне.