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Анчелотти раскритиковал «Милан» после увольнения Мальдини

Главный тренер «Реала» считает важным заботу об историческом наследии команды.
08 июня 2023 19:41
автор: Александр Евграфов

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти раскритиковал руководство «Милана» после увольнения с поста технического директора легенды «россонери» Паоло Мальдини.

«В «Реале» я понял, что историю клуба всегда нужно уважать. Ди Стефано, Амансио, Хенто, Пушкаш по-прежнему легенды, их уважают и почитают. Чтобы сохранить историю на самом высоком уровне, нужно беречь память о прошлом. То, что произошло с Мальдини, показывает отсутствие культуры сохранения история, уважения к истории и традиции «Милана». Верно то, что история не побеждает, но также верно и то, что история учит нас побеждать. Клубы, которые ставят бизнес выше духа спорта, обречены на поражение», - приводит слова Анчелотти Il Giornale.

В среду «Милан» объявил об отставке Паоло Мальдини с поста технического директора и Фредерика Массары с поста спортивного директора клуба. Данное решение было принято после разговора 54-летнего специалиста с владельцем россонери Джерри Кардинале, который завершился конфликтом. Мальдини на протяжении всей футбольной карьеры с 1984 по 2009 год выступал за «Милан», а с 2019 года занимал пост технического директора команды.

В завершившемся сезоне «Милан» занял четвертое место в чемпионате Италии и стал полуфиналистом нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.

источник: Il Giornale
Анчелотти раскритиковал «Милан» после увольнения Мальдини
Главный тренер «Реала» считает важным заботу об историческом наследии команды.
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