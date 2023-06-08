Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из московской команды.

«Я провел с Щенниковым на поле полтора года. Он хороший человек, большой футболист, который показывал самые высокие результаты, выступая за ЦСКА. Что касается его игровых качеств, то у него хорошая техника, много навыков и огромный опыт, который он приобрел за годы выступления за ЦСКА. Желаю ему всего хорошего в будущем», - приводит слова Медины Metaratings.

Ранее стало известно о том, что фланговый защитник покидает москвичей после завершения сезона.

Напомним, что Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провел шесть матчей и не отличился результативными действиями.