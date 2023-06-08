ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА

32-летний футболист провел последнюю игру за армейцев
08 июня 2023 20:50
автор: Александр Кожевников

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина высказался об уходе защитника Георгия Щенникова из московской команды.

«Я провел с Щенниковым на поле полтора года. Он хороший человек, большой футболист, который показывал самые высокие результаты, выступая за ЦСКА. Что касается его игровых качеств, то у него хорошая техника, много навыков и огромный опыт, который он приобрел за годы выступления за ЦСКА. Желаю ему всего хорошего в будущем», - приводит слова Медины Metaratings.

Ранее стало известно о том, что фланговый защитник покидает москвичей после завершения сезона.

Напомним, что Щенников является воспитанником ЦСКА. В текущем сезоне за команду Владимира Федотова он провел шесть матчей и не отличился результативными действиями.

источник: Metaratings.ru
Медина отреагировал на уход Щенникова из ЦСКА
32-летний футболист провел последнюю игру за армейцев
08.06.2023 20:50
Футбол
автор: Александр Кожевников
Холанд рассказал о настрое игроков «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов против «Интера»
Холанд рассказал о настрое игроков «Манчестер Сити» на финал Лиги чемпионов против «Интера»
Матч состоится 10 июня.
08.06.2023 20:48
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Анчелотти раскритиковал «Милан» после увольнения Мальдини
Главный тренер «Реала» считает важным заботу об историческом наследии команды.
08.06.2023 19:41
Футбол
автор: Александр Евграфов
Руслан Литвинов: позвал бы в «Спартак» Холанда или Роналду, хочу поиграть с ними вместе
Литвинов выступает за красно-белых с 2019 года.
08.06.2023 19:39
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Балтика» подписала контракт с португальцем Жоао Ламейрой
Соглашение рассчитано на три года.
08.06.2023 19:36
Футбол
автор: Александр Кожевников
Беллингем успешно прошел медицинское обследование для мадриского «Реала»
Ранее дортмундская «Боруссия» объявила о переходе английского футболиста в стан «сливочных».
08.06.2023 19:11
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Фатих Карагюмрюк» планирует сделать Оздоева капитаном команды
«Фатих Карагюмрюк» планирует сделать Оздоева капитаном команды
Футболист провел в клубе всего год.
08.06.2023 18:56
Футбол
автор: Александр Кожевников
Карпин назвал лучших тренеров сезона РПЛ
Он также назвал критерий, который на его взгляд, является определяющим в работе.
08.06.2023 18:54
Футбол
автор: Александр Евграфов
Диас продлил контракт с «Реалом»
Хавбек провел сезон в «Милане».
08.06.2023 18:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
Попа перешел в «Торино»
Голкипер присоединится к команде с 1 июля 2023 года.
08.06.2023 18:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.