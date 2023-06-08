Владимир Пономарёв: у ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром» в Суперфинале

Бывший защитник московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением о Суперфинале Кубка России, в котором столичный клуб сыграет с «Краснодаром».

«У ЦСКА качественнее состав, чем у «Краснодара». В этом преимущество армейцев. В ЦСКА играет лучший вратарь, великолепная линия обороны. Защита укреплена качественными футболистами, которые понимают друг друга с полуслова. В полузащите хорошо вписался Мендес, и Обляков здорово себя проявил. Конечно, у ЦСКА большое преимущество перед «Краснодаром» в Суперфинале. Армейцы выглядят предпочтительнее, чем «Краснодар», - приводит слова Пономарёва «РБ Спорт».

Матч состоится 11 июня в Москве.