Футболисту «Фиорентины» наложили восемь швов на голове из выброшенного стакана

Защитнику и капитану «Фиорентины» Кристиано Бираги наложили на голове восемь швов, сообщает пресс-служба клуба.

Напомним, что в футболиста попали стакан с трибун в финальном матче Лиги конференций против «Вест Хэма».

Итальянский клуб надеется, что УЕФА найдет и накажет виновных.

Финал Лиги конференций прошел в Праге, «Вест Хэм» одержал победу (2:1), а Бираги провел на поле весь матч.

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