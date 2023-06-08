Гендир «Ахмата» высказался о реформе Кубка России

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о возможной реформе Кубка России.

«В верхней сетке плей-офф нужно сделать одну игру, а не две. Место проведения встречи определять жеребьевкой, — заявил Айдамиров. — Весной нагрузка на клубы большая. Мы столкнулись с большим количеством травм, можно еще учесть нынешнюю логистику. Нам в Ростов-на-Дону добираться 12 часов на автобусе, в Краснодар — 10. Но сам формат Кубка показал себя очень хорошо», - приводит слова Айдамирова «РБ Спорт».

Напомним, в нынешнем сезоне Кубок России был разделен на две сетки - Путь Регионов и Путь РПЛ. В верхзней сетке турнира команды играли две встречи - дома и на выезде.