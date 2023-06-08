Максим Деменко: «Аякс» интересный вариант для Сперцяна

Бывший футболист «Краснодара» Максим Деменко высказался о возможном переходе полузащитника краснодарской команды Эдуарда Сперцяна в состав «Аякса».

«Надо знать, чего хочет сам Сперцян — поиграть еще в «Краснодаре» или уехать в европейскую команду. «Аякс» — интересный вариант для Эдуарда. Перейти в один из топ-5 чемпионатов сейчас ему будет тяжело. Еще многое зависит от тренера «Аякса». Если сам тренер заинтересован в нем, это один момент. Пример — Хвича. Спаллетти лично хотел его», - приводит слова Максима Деменко «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Сперцяном интересовались немецкие и итальянские клубы, в частности «Милан» и «Фиорентина».

23-летний Сперцян провел за «Краснодар» 40 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал столько же результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.

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