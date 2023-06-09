Холанд назвал причину, по которой его подписал «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказал свое мнение относительно причины, по которой «горожане» подписали с ним контракт.

Напомним, что 22-летний футболист стал игроком клуба АПЛ в июле прошлого года.

«Конечно, хочу выиграть Лигу чемпионов и войти в историю. Все знают, что без меня «Манчестер Сити» выиграл все трофеи, кроме этого. Так что да, это одна из причин, по которым я пришел», – цитирует Холанда Daily Mail.

Отметим, что 10 июня в финале Лиги чемпионов встретятся «Манчестер Сити» и «Интер». Поединок в Стамбуле начнется в 22:00 по московскому времени

В текущем сезоне Холанд провел 52 матча во всех турнирах, в которых забил 52 мяча и отдал девять голевых передач.