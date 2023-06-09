«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с полузащитником Ковачичем

Хавбек «Челси» Матео Ковачич в ближайшее время может пополнить состав другого клуба АПЛ.

Как сообщает на своей странице в соцсети журналист Фабрицио Романо, с 29-летним футболистом согласовал условия договора «Манчестер Юнайтед». Теперь «аристократы» и «горожане» должны договориться о сумме трансфера.

Отмечается, что обсуждение перехода между клубами пройдет после финала Лиги чемпионов. »Челси» готов отпустить Ковачича.

В текущем сезоне Матео провел 37 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и отдал две голевые передачи.