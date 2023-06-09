Ибрагимович составил символическую сборную из бывших одноклубников

Экс-форвард «Милана» Златан Ибрагимович составил символическую сборную из своих одноклубников, с которыми играл на протяжении карьеры.
Напомним, что 41-летний футболист после матча 38-го тура чемпионата Италии против «Вероны» объявил об уходе из большого спорта.
Сборная Ибрагимовича: Буффон — Тюрам, Тиаго Силва, Неста, Максвелл — Виейра, Хави, Недвед — Месси, Роналдиньо, Ибрагимович.
Запасные: Жулио Сезар, Каннаваро, Гаттузо, Зеедорф, Иньеста.
Добавим, что за сборную Швеции Златан провел 122 встречи, в которых забил 62 гола и сделал 25 результативных передач.
источник: «Советский спорт»