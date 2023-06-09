Полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в итальянский клуб

Хавбек «Зенита» Вендел в ближайшее время может покинуть российский клуб.

Как сообщает Fantacalcio, 25-летним футболистом активно интересуется «Рома». Вендел входит в список главных трансферных целей итальянского клуба.

Отмечается, что предварительная стоимость сделки оценивается в 20 миллионов евро. Бразильский полузащитник хочет покинуть «Зенит» в ближайшие месяцы.

Добавим, что в текущем сезоне Вендел провел 33 матча во всех турнирах, в которых отметился девятью голами и пятью результативными передачами.