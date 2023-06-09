Форвард «Крыльев Советов» Сычевой официально сменил фамилию на Писарский

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Сычевой официально сменил фамилию.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, теперь во всех протоколах он будет значится, как Владимир Писарский. Накануне 27-летний футболист получил документ, подтверждающий смену фамилии.

«Володя наконец-то получил документ, подтверждающий смену фамилии и отчества. Теперь он официально — Владимир Васильевич Писарский. Поздравляем и желаем в следующем сезоне обойти по результативности Сычевого», — говорится в заявлении РПЛ.

В минувшем сезоне Владимир выступал за «Оренбург» и «Крылья Советов». Всего он провел 35 матчей, в которых забил 20 голов.