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«Хочется, чтобы ЦСКА почувствовал вкус победы». Кучаев - о суперфинале Кубка России с «Краснодаром»

Клуб не выигрывал турнир уже десять лет.
09 июня 2023 12:05
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России против «Краснодара».

Напомним, что встреча за трофей пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники».

«Мне хочется, чтобы после этого финала завоевание трофеев стало для нас обыденным делом. Хочется, чтобы ЦСКА почувствовал вкус победы, чтобы в следующем сезоне мы были увереннее», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

Добавим, что матч начнется в 17:00 по московскому времени. «Краснодар» никогда не становился обладателем Кубка России. ЦСКА брал трофей семь раз.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
«Хочется, чтобы ЦСКА почувствовал вкус победы». Кучаев - о суперфинале Кубка России с «Краснодаром»
Клуб не выигрывал турнир уже десять лет.
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