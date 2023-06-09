«Хочется, чтобы ЦСКА почувствовал вкус победы». Кучаев - о суперфинале Кубка России с «Краснодаром»

Полузащитник ЦСКА Константин Кучаев поделился ожиданиями от суперфинала Кубка России против «Краснодара».

Напомним, что встреча за трофей пройдет 11 июня на московском стадионе «Лужники».

«Мне хочется, чтобы после этого финала завоевание трофеев стало для нас обыденным делом. Хочется, чтобы ЦСКА почувствовал вкус победы, чтобы в следующем сезоне мы были увереннее», — цитирует Кучаева «Матч ТВ».

Добавим, что матч начнется в 17:00 по московскому времени. «Краснодар» никогда не становился обладателем Кубка России. ЦСКА брал трофей семь раз.