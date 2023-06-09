Стало известно о состоянии ветерана «Спартака» Гаврилова после операции

Сын ветерана «Спартака» Юрия Гаврилова рассказал о состоянии отца после операции.

Напомним, что бронзовый призер ОИ-1980 недавно перенес инсульт. Гаврилов подвергся хирургическому вмешательству на сонной артерии.

«Состояние Юрия Васильевича стабильное, идёт на поправку. В приподнятом настроении, шутит. Пока что речь нарушена, но врачи говорят, что со временем всё стабилизируется. Предварительно выпишут через 5-10 дней, пока точно ничего не сказали», — цитирует Василия Гаврилова ТАСС.

Бывший футболист является чемпионом СССР в составе московского «Динамо» (1976) и «Спартака» (1979). В составе сборной Гаврилов сыграл 47 матчей, забив 10 голов.