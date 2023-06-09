Алдонин заявил, что Обляков стал одним из лидеров ЦСКА в сезоне-2022/23

Экс-игрок ЦСКА Евгений Алдонин поделился мнением об игре полузащитника армейского клуба Ивана Облякова в сезоне-2022/23.

Отметим, что на счету 24-летнего футболиста 40 сыгранных матчей за красно-синих, в которых он забил восемь голов и отдал восемь результативных передач.

– В большей степени понравилась игра Вани Облякова. Он стал одним из главных действующих лиц и лидером команды. В какой-то степени он выиграл конкуренцию у Карраскаля. Прогресс Вани удивил, – приводит слова Алдонина «Чемпионат».

Напомним, что ЦСКА занял второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 58 очков в 30 турах. В воскресенье, 11 июня, подопечные Владимира Федотова сыграют в суперфинале Кубка России с «Краснодаром».