Глушаков выразил готовность стать главным тренером «Спартака»

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков ответил на вопрос о том, планирует ли он в будущем возглавить свой бывший клуб – «Спартак».

Отметим, что 36-летний футболист защищал цвета красно-белых с 2013 по 2019 год. Всего за команду он провел 173 матча, забил 23 гола и отдал 10 результативных передач.

– Я люблю и ценю фанатов «Спартака», никакого негатива к ним нет. Вернусь ли в «Спартак» главным тренером? Конечно, я хочу возглавить эту команду! Почему нет-то? Представьте, я ещё жену заберу в «Спартак» и она играть будет там, если уломаю её. Посмотрим, будет видно, – цитирует Глушакова «РБ-Спорт».

Напомним, что в составе столичного клуба Глушаков стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок России в сезоне-2017/18.

Текущее соглашение футболиста с «Пари НН» истекает 30 июня 2023 года.