Агент Мантуана заявил, что «Зенит» пока не принял решение по выкупу футболиста

Агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы флангового полузащитника «Зенита» Густаво Мантуана, высказался о будущем своего клиента.

Ранее в СМИ появилась информация, что петербургский клуб договорился с «Коринтиансом» о выкупе контракта 21-летнего бразильца, выступающего за сине-бело-голубых на правах аренды.

– На данный момент «Зенит» не дал нам никакого ответа относительно выкупа Мантуана. Мы ждем решение клуба, – приводит слова агента Sport24.ru.

Напомним, что в сезоне-2022/23 Мантуан принял участие в 29 матчах, забил шесть голов и отдал четыре результативных паса.