Представитель новичка «Балтики» Ламейры заявил, что игрок не испытает проблем с адаптацией в России

Сержиу Рибейро, представитель новичка «Балтики» Жоау Ламейры, высказался о перехода футболиста в клуб из Калининграда.

Ранее стало известно, что 24-летний португалец пополнил состав российской команды на правах свободного агента. С полузащитником был подписан контракт на три года.

– Ламейра счастлив стать частью «Балтики». Он хочет быть важным игроком команды, забить как можно больше голов и помочь закрепиться в РПЛ. Он станет приятным сюрпризом для всех болельщиков. Жоау сильный и ментально стабильный, так что адаптация в России не будет для него проблемой, – приводит слова Рибейро Sport24.ru.

Напомним, что в своей карьере Ламейра выступал за молодежные команды «Порту» и «Бенфики». Также он защищал цвета «Лейрии» и «Торренсе». Всего на счету хавбека 56 матчей на клубном уровне, в которых он забил три гола и отдал четыре результативных паса.

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