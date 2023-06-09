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Стали известны потенциальные участники ретро-матча между сборной России и «Зенитом»

Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
09 июня 2023 14:03
автор: Александр Поволоцкий

Стали известны потенциальные участники ретро-матча между сборной России и «Зенитом» образца 2008 года.

Напомним, что игра пройдет 15 июня на «Газпром Арене» и начнется в 20:00.

Как сообщает «РБ-Спорт», в матче сыграют бронзовые призеры чемпионата Европы Иван Саенко, Денис Колодин и Роман Адамов.

Также подтверждено участие Владимира Габулова, Рената Янбаева, Романа Шишкина, Юрия Жиркова, Игоря Семшова, Владимира Быстрова, Олега Иванова, Александра Павленко, Егора Титова и Романа Павлюченко. За обе команды готовы сыграть Роман Широков, Константин Зырянов и Андрей Аршавин.

источник: «РБ-Спорт»
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