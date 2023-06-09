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В соцсетях появилось новое интимное видео с участием Дзюбы

В феврале футболист вернулся в РПЛ.
09 июня 2023 14:11
автор: Александр Поволоцкий

В социальных сетях опубликован ролик интимного характера с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, что футбoлист уже был замешан в секс-скaндале в ноябре 2020 года. Тогда интимнoе видео Дзюбы вызвало большой резонaнс. После этого нападaющего решили не вызывaть в сборную России, а в «Зените» отобрали у него капитанскую повязку.

В новом видео форвард «Локомотива» вновь предстает в обнаженном виде. Ролик опубликован в одном из телеграм-каналов.

Добавим, что в минувшем сезоне Дзюба провел 11 игр, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» занял восьмое место по итогам чемпионата России.

источник: «Советский спорт»
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