В соцсетях появилось новое интимное видео с участием Дзюбы

В социальных сетях опубликован ролик интимного характера с участием нападающего «Локомотива» Артёма Дзюбы.

Напомним, что футбoлист уже был замешан в секс-скaндале в ноябре 2020 года. Тогда интимнoе видео Дзюбы вызвало большой резонaнс. После этого нападaющего решили не вызывaть в сборную России, а в «Зените» отобрали у него капитанскую повязку.

В новом видео форвард «Локомотива» вновь предстает в обнаженном виде. Ролик опубликован в одном из телеграм-каналов.

Добавим, что в минувшем сезоне Дзюба провел 11 игр, в которых забил восемь голов и отдал пять результативных передач.

«Локомотив» занял восьмое место по итогам чемпионата России.