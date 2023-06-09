ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Головин включен в рейтинг лучших плеймейкеров сезона Лиги 1

Также в списке оказался экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси.
Головин включен в рейтинг лучших плеймейкеров сезона Лиги 1
09 июня 2023 14:09
автор: Сергей Иванов
автор фото: Getty Images

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в рейтинг лучших плеймейкеров чемпионата Франции в сезоне-2022/23 по версии портала 90min.

Отмечается, что помимо игрока «монегасков», в списке оказался хавбек «Лилля» Реми Кабелла, ранее выступавший за «Краснодар». Напомним, что в сезоне-2022/23 Головин отыграл 34 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Также в рейтинг был включен нападающий Лионель Месси. Ранее стало известно, что аргентинец покинул состав «ПСЖ» и перешел в «Интер Майами».

Топ-7 лучших плеймейкеров сезона-2022/23 выглядит следующим образом:

– Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»);

Энцо Ле Фе («Лорьян»);

Бенжамен Бурижо («Ренн»);

Реми Кабелла («Лилль»);

Мухаммед Чам Сарачевич («Клермон»);

Анхель Гомес («Лилль»);

Александр Головин («Монако»).

источник: 90min.com
Тихонов рассказал, кого считает фаворитом суперфинала Кубка России
Игра «Краснодар» – ЦСКА состоится 11 июня.
09.06.2023 14:23
Футбол
автор: Сергей Иванов
В соцсетях появилось новое интимное видео с участием Дзюбы
В феврале футболист вернулся в РПЛ.
09.06.2023 14:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Головин включен в рейтинг лучших плеймейкеров сезона Лиги 1
Головин включен в рейтинг лучших плеймейкеров сезона Лиги 1
Также в списке оказался экс-игрок «ПСЖ» Лионель Месси.
09.06.2023 14:09
Футбол
автор: Сергей Иванов
Стали известны потенциальные участники ретро-матча между сборной России и «Зенитом»
Игра пройдет в Санкт-Петербурге.
09.06.2023 14:03
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Газизов может войти в структуру управления махачкалинского «Динамо»
Ранее он покинул клуб, который вылетел во Вторую лигу.
09.06.2023 13:41
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Представитель новичка «Балтики» Ламейры заявил, что игрок не испытает проблем с адаптацией в России
Португальский футболист пополнил состав команды на правах свободного агента.
09.06.2023 13:23
Футбол
автор: Сергей Иванов
Агент Мантуана заявил, что «Зенит» пока не принял решение по выкупу футболиста
Бразильский игрок выступает за клуб РПЛ на правах аренды.
09.06.2023 12:53
Футбол
автор: Сергей Иванов
Глушаков выразил готовность стать главным тренером «Спартака»
Глушаков выразил готовность стать главным тренером «Спартака»
В составе красно-белых футболист стал чемпионом России.
09.06.2023 12:40
Футбол
автор: Сергей Иванов
Алдонин заявил, что Обляков стал одним из лидеров ЦСКА в сезоне-2022/23
Хавбек выступает за армейцев с августа 2018 года.
09.06.2023 12:34
Футбол
автор: Сергей Иванов
Стало известно о состоянии ветерана «Спартака» Гаврилова после операции
Стало известно о состоянии ветерана «Спартака» Гаврилова после операции
Футболист выступал за красно-белых с 1977 по 1985 год.
09.06.2023 12:26
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.