Головин включен в рейтинг лучших плеймейкеров сезона Лиги 1

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин вошел в рейтинг лучших плеймейкеров чемпионата Франции в сезоне-2022/23 по версии портала 90min.

Отмечается, что помимо игрока «монегасков», в списке оказался хавбек «Лилля» Реми Кабелла, ранее выступавший за «Краснодар». Напомним, что в сезоне-2022/23 Головин отыграл 34 матча, забил восемь голов и отдал семь результативных передач.

Также в рейтинг был включен нападающий Лионель Месси. Ранее стало известно, что аргентинец покинул состав «ПСЖ» и перешел в «Интер Майами».

Топ-7 лучших плеймейкеров сезона-2022/23 выглядит следующим образом:

– Лионель Месси («Пари Сен-Жермен»);

– Энцо Ле Фе («Лорьян»);

– Бенжамен Бурижо («Ренн»);

– Реми Кабелла («Лилль»);

– Мухаммед Чам Сарачевич («Клермон»);

– Анхель Гомес («Лилль»);

– Александр Головин («Монако»).