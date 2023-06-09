Тихонов рассказал, кого считает фаворитом суперфинала Кубка России

Экс-игрок «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче суперфинала Кубка России между «Краснодаром» и ЦСКА.

Отметим, что очная встреча команд состоится в воскресенье, 11 июня, на стадионе «Лужники». Начало – в 17:00 мск. Главным арбитром игры был назначен Владислав Безбородов.

– Наверное, ЦСКА является фаворитом, потому что играет в Москве, а это количество болельщиков и поддержка, которая будет обеспечена «армейцам». К тому же ЦСКА показывал хорошую игру на протяжении всего сезона, – цитирует Тихонова ТАСС.

Отметим, что ЦСКА вышел в суперфинал через Путь РПЛ. В плей-офф подопечные Владимира Федотова прошли «Краснодар» (3:0, 0:1), «Крылья Советов» (2:2, 1:0) и «Урал» (1:1, 2:1).

Что касается «быков», то после поражения от ЦСКА южане попали в Путь регионов, где обыграли «Ахмат» (3:0), «Ростов» (1:1, 5:3 по пенальти), «Крылья Советов» (2:2, 3:0 по пенальти), «Акрон» (0:0, 4:2 по пенальти) и «Урал» (2:1).