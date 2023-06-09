Федотов заявил, что перед ЦСКА поставлена задача выиграть Кубок России

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча суперфинала Кубка России с «Краснодаром».

Отметим, что игра между командами пройдет 11 июня на стадионе «Лужники». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Игру рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым.

– «Краснодар» – отличная команда, нас ждёт тяжёлый матч против достойного соперника. Сложно загадывать заранее, это футбол. Безусловно, мы сделаем всё возможное, чтобы выиграть Кубок России. Считаю, что мы абсолютно заслуженно вышли в финал Кубка. Наша задача – выиграть этот финал», – приводит слова Федотова «Чемпионат».

Отметим, что ЦСКА вышел в суперфинал через Путь РПЛ. В плей-офф армейский клуб прошел «Краснодар» (3:0, 0:1), «Крылья Советов» (2:2, 1:0) и «Урал» (1:1, 2:1).

В своей истории ЦСКА семь раз завоевывал Кубок России. В последний раз это произошло в сезоне-2012/13.