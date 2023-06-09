Жоаозиньо и Цаллагов официально покинули состав «Сочи»

Пресс-служба «Сочи» сообщила о том, что команду покинули полузащитники Жоаозиньо и Ибрагим Цаллагов.

В официальном заявлении клуб поблагодарил обоих футболистов «за годы самоотверженной работы на поле». Таким образом, игроки стали свободными агентами.

Напомним, что Жоаозиньо выступал в составе «Сочи» с 2020 года. Всего за «барсов» он провел 74 матча, забил девять голов и отдал восемь результативных передач. Ранее в своей карьере 34-летний хавбек защищал цвета «Краснодара» и «Динамо».

Что касается Цаллагова, то 32-летний полузащитник присоединился к клуба в 2019 году. На его счету 110 проведенных матчей за южан, два забитых мяча и пять ассистов. Помимо сочинцев, хавбек играл «Крылья Советов», «Рубин», «Динамо» и «Зенит».