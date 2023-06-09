Глушаков уверен, что российский футбол начал деградировать после чемпионата мира 2018 года 

Полузащитник «Пари НН» Денис Глушаков выразил мнение по поводу того, что футбол в России стал слабее с тех пор, как в стране был проведен чемпионат мира-2018.

«Считаю, что российский футбол давно деградирует! С 2018 года, после чемпионата мира, наш футбол стал слабее. Если взглянуть объективно, какие были легионеры в то время – тот же Халк, например. Сейчас таких зарубежных игроков у нас нет, поэтому уровень нашего футбола стал слабее, однако деградировал несильно», – приводит слова 36-летнего хавбека нижегородцев «РБ Спорт».

Напомним, что на домашнем мировом первенстве национальной команде России удалось пробиться до 1/4 финала соревнований, где сборная уступила Хорватии в серии послематчевых пенальти.

Победителем чемпионата мира по футболу в России стала сборная Франции.