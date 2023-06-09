Смолов назвал необходимую для комфортной жизни сумму

Форвард «Динамо» Федор Смолов рассказал, сколько ему нужно денег на месяц для комфортной жизни в Москве.

Напомним, что 5 июня 33-летний футболист объявил о свадьбе с Кариной Истоминой.

«Считать и контролировать расходы месячные – правильно. Я этого не делаю. Думаю, что на еду, бензин, легкий шопинг мне хватит 300-400 тысяч рублей в месяц. Это месяц жизни в Москве. Рестораны, продукты, еда, зарплата домработницы, условно», — заявил Смолов YouTube-каналу Nobel.

Ранее нападающий и «Динамо» заключили новый контракт до 2024 года с возможностью продления еще на сезон.