ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева

Футболист выступал в клубе с 2019 года.
«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева
09 июня 2023 16:11
автор: Александр Поволоцкий
автор фото: РИА Новости

«Сочи» объявил об уходе из команды вратаря Сослана Джанаева.

Отметим, что 36-летний футболист является воспитанником владикавказского «Спартака». В составе трех команд Джанаев становился серебряным призером чемпионата России.

«Спасибо, Капитан! Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!» — говорится в заявлении клуба.

Всего за «Сочи» Джанаев провел 71 встречу, в которых пропустил 89 голов и 23 раза сыграл на ноль.

Совсем скоро состоится долгожданный финал Лиги чемпионов! Вы можете порадовать себя футболкой команды победителя! Нажмите «Хочу футболку» под этим постом в нашем телеграм-канале.

источник: ФК «Сочи»
Стало известно, где пройдут летние сборы «Ростова»
По итогам сезона-2022/23 желто-синие заняли четвертое место в РПЛ.
09.06.2023 16:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший игрок «Челси» Росс Баркли ушел из «Ниццы»
Футболист выступал за французский клуб с сентября прошлого года.
09.06.2023 16:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Transfermarkt объявил символическую сборную РПЛ сезона-2022/2023
Также авторитетный портал назвал лучшего тренера лиги.
09.06.2023 16:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоаозиньо прокомментировал свой уход из «Сочи» 
Сегодня, 9 июня команда объявила об уходе бразильца с российским гражданством.
09.06.2023 16:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева
«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева
Футболист выступал в клубе с 2019 года.
09.06.2023 16:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Дивеева сообщил, что футболист пока не продлевал контракт с ЦСКА 
Агент Дивеева сообщил, что футболист пока не продлевал контракт с ЦСКА 
Ранее появилась информация, что 23-летний игрок подписал новое соглашение с московской командой на пять лет.
09.06.2023 16:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дивеев подписал контракт с ЦСКА до 2028 года
Дивеев подписал контракт с ЦСКА до 2028 года
23-летний футболист играет за армейцев с лета 2019 года.
09.06.2023 15:45
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал» в ближайшее время может подписать вратаря «Хетафе» Сорию 
Сделка по 30-летнему футболисту находится на завершающем этапе. 
09.06.2023 15:37
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Смолов назвал необходимую для комфортной жизни сумму
Ранее футболист заявил, что больше не сыграет за сборную России.
09.06.2023 15:33
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Вердер» объявил о подписании контракта с полузащитником Кейта 
Бывший игрок «Ливерпуля» перешел в бременский клуб на правах свободного агента. 
09.06.2023 15:22
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.