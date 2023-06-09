«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева

«Сочи» объявил об уходе из команды вратаря Сослана Джанаева.

Отметим, что 36-летний футболист является воспитанником владикавказского «Спартака». В составе трех команд Джанаев становился серебряным призером чемпионата России.

«Спасибо, Капитан! Сослан Джанаев всегда оставался лидером на поле и за его пределами. Выражаем благодарность за профессионализм, вклад в победы клуба и желаем всего наилучшего!» — говорится в заявлении клуба.

Всего за «Сочи» Джанаев провел 71 встречу, в которых пропустил 89 голов и 23 раза сыграл на ноль.

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