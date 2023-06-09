«Реал» в ближайшее время может подписать вратаря «Хетафе» Сорию 

Голкипер «Хетафе» Давид Сория сменит клубную прописку в скором времени. Об этом сообщает журналист Хосе Феликс Диас в своих соцсетях.

Как утверждает источник, «Реал» согласовал трансфер испанского игрока, поэтому переход в королевский клуб состоится в ближайшее время. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

Напомним, что Сория является воспитанником академии «Реала», которую покинул в 2012 году. За «Хетафе» 30-летний вратарь выступает с 2018 года. В прошедшем сезоне за темно-синих он отыграл 39 матчей, пропустил 45 голов и отстоял 14 игр на ноль.