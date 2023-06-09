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Дивеев подписал контракт с ЦСКА до 2028 года

23-летний футболист играет за армейцев с лета 2019 года.
Дивеев подписал контракт с ЦСКА до 2028 года
09 июня 2023 15:45
автор: Глеб Шевяков
автор фото: ПФК ЦСКА

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заключил новое пятилетнее соглашение с московским клубом. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, контракт игрока сборной России с красно-синими действует до конца сезона-2027/2028.

Напомним, что Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне за москвичей он провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 подопечные Владимира Федотова завоевали серебряные медали РПЛ.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
Агент Дивеева сообщил, что футболист пока не продлевал контракт с ЦСКА 
Ранее появилась информация, что 23-летний игрок подписал новое соглашение с московской командой на пять лет.
09.06.2023 16:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Дивеев подписал контракт с ЦСКА до 2028 года
Дивеев подписал контракт с ЦСКА до 2028 года
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