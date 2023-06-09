Дивеев подписал контракт с ЦСКА до 2028 года

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заключил новое пятилетнее соглашение с московским клубом. Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, контракт игрока сборной России с красно-синими действует до конца сезона-2027/2028.

Напомним, что Дивеев перешел в ЦСКА из «Уфы» в июле 2019 года. В прошедшем сезоне за москвичей он провел 26 матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Добавим, что в сезоне-2022/2023 подопечные Владимира Федотова завоевали серебряные медали РПЛ.