Жоаозиньо прокомментировал свой уход из «Сочи» 

Бывший форвард «Сочи» Жоаозиньо поделился мнением о своем уходе из «барсов».

В пятницу, 9 июня клуб сообщил, что 34-летний нападающий, полузащитник Ибрагим Цаллагов и вратарь Сослан Джанаев покидают команду Дмитрия Хохлова.

«Когда стало понятно, что я не остаюсь в «Сочи»? Недавно, с командой я еще не прощался. Что касается будущего, планирую еще поиграть», — приводит слова Жоаозиньо «Чемпионат».

Добавим, что Жоаозиньо выступал за «Сочи» с августа 2020 года. По итогам сезона-2022/2023 команда заняла десятое место в РПЛ, а бразильский игрок провел 27 игр, в которых забил четыре гола и отдал три результативные передачи.

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