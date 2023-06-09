Transfermarkt объявил символическую сборную РПЛ сезона-2022/2023

Стала известна символическая сборная РПЛ по итогам сезона-2022/2023 по версии статистического футбольного портала Transfermarkt.

Отметим, что по итогам версии портала лучшим тренером был признан Владимир Федотов, который в данный момент руководит ЦСКА. Лучшим футболистом прошедшего чемпионата России признали нападающего «Зенита» Малкома, а лучшим молодым игроком стал хавбек «Локомотива» Артем Карпукас.

Полная символическая сборная РПЛ сезона-2022/2023 по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

Вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Илья Лантратов («Локомотив»), Матвей Сафонов («Краснодар»).

Защитники: Виллиан Роша, Мойзес (оба — ЦСКА), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко, Александр Сильянов (оба — «Ростов»), Родригао, Дуглас Сантос (оба — «Зенит»).

Полузащитники: Вендел, Клаудиньо (оба — «Зенит»), Данил Глебов («Ростов»), Эдуард Сперцян («Краснодар»), Артём Карпукас («Локомотив»), Иван Обляков, Милан Гаич (оба — ЦСКА).

Нападающие: Фёдор Чалов (ЦСКА), Джон Кордоба («Краснодар»), Александр Соболев, Квинси Промес (оба — «Спартак»), Малком («Зенит»), Максим Глушенков («Локомотив»).

Напомним, что чемпионом России по итогам прошедшего сезона стал «Зенит», который завоевал титул РПЛ в пятый раз подряд.