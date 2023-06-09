Стало известно, где пройдут летние сборы «Ростова»

Отпуск игроков и тренерского штаба «Ростова» завершится 21 июня. В этот день команда начнет тренировочные сборы на своей базе в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Как утверждает источник, подопечные Валерия Карпина будут тренироваться на родной базе до 15 июля и проведут пять контрольных матчей в этот период.

26 июня состоится матч «Ростов» — «Форте» (Таганрог), а 1 июля ростовчане сыграют против новороссийского «Черноморца». Остальные товарищеские встречи будут объявлены позже.

Напомним, что по итогам сезона-2022/2023 «Ростов» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 53 очка после 30 проведенных матчей. Победителем чемпионата России стал «Зенит».