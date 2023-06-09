ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

«Реал» официально подписал защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию 

Испанец является воспитанником мадридской команды. 
09 июня 2023 16:54
автор: Глеб Шевяков

«Реал» объявил о трансфере флангового защитника Франа Гарсии из «Райо Вальекано». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Сообщается, что 23-летнний игрок заключил контракт с королевским клубом на четыре года. Согласно информации журналиста Фабрицио Романо мадридцы воспользовались правом выкупа испанского футболиста у «пчел» за пять миллионов евро.

Напомним, что Гарсия является воспитанником академии «Реала», за команды которой выступал с 2015 по 2020 годы. В прошедшем сезоне Ла Лиги за «Райо Вальекано» он сыграл 40 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.

источник: ФК «Реал»
Адвокат заявил, что слившим интимное видео Дзюбы злоумышленникам грозит тюрьма
Футболист снова угодил в неприятную ситуацию.
09.06.2023 17:37
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Тарасова отреагировала на новое интимное видео Дзюбы
Ранее СМИ сообщали, что это видео игрок отправлял украинской любовнице.
09.06.2023 17:13
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Дзюба признался, что его шантажировали из-за новых видео интимного характера 
Дзюба признался, что его шантажировали из-за новых видео интимного характера 
Ранее в интернете появился ряд эротических видео с участием российского нападающего. 
09.06.2023 17:11
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Реал» официально подписал защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию 
Испанец является воспитанником мадридской команды. 
09.06.2023 16:54
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стало известно, где пройдут летние сборы «Ростова»
По итогам сезона-2022/23 желто-синие заняли четвертое место в РПЛ.
09.06.2023 16:42
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Бывший игрок «Челси» Росс Баркли ушел из «Ниццы»
Футболист выступал за французский клуб с сентября прошлого года.
09.06.2023 16:34
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Transfermarkt объявил символическую сборную РПЛ сезона-2022/2023
Также авторитетный портал назвал лучшего тренера лиги.
09.06.2023 16:29
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Жоаозиньо прокомментировал свой уход из «Сочи» 
Сегодня, 9 июня команда объявила об уходе бразильца с российским гражданством.
09.06.2023 16:16
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева
«Сочи» объявил об уходе Сослана Джанаева
Футболист выступал в клубе с 2019 года.
09.06.2023 16:11
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Агент Дивеева сообщил, что футболист пока не продлевал контракт с ЦСКА 
Агент Дивеева сообщил, что футболист пока не продлевал контракт с ЦСКА 
Ранее появилась информация, что 23-летний игрок подписал новое соглашение с московской командой на пять лет.
09.06.2023 16:04
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.