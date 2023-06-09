«Реал» официально подписал защитника «Райо Вальекано» Франа Гарсию 

«Реал» объявил о трансфере флангового защитника Франа Гарсии из «Райо Вальекано». Об этом сообщает пресс-служба «сливочных».

Сообщается, что 23-летнний игрок заключил контракт с королевским клубом на четыре года. Согласно информации журналиста Фабрицио Романо мадридцы воспользовались правом выкупа испанского футболиста у «пчел» за пять миллионов евро.

Напомним, что Гарсия является воспитанником академии «Реала», за команды которой выступал с 2015 по 2020 годы. В прошедшем сезоне Ла Лиги за «Райо Вальекано» он сыграл 40 матчей, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в десять миллионов евро.