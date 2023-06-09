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Дзюба признался, что его шантажировали из-за новых видео интимного характера 

Ранее в интернете появился ряд эротических видео с участием российского нападающего. 
Дзюба признался, что его шантажировали из-за новых видео интимного характера 
09 июня 2023 17:11
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба отреагировал на опубликованные ролики интимного характера с его участием.

Отметим, что ранее в социальных сетях были опубликовано несколько эротических видео, снятие бывшим футболистом сборной России, якобы для украинской девушки.

«Опять начался шум на эту тему. Кто-то пытается раздуть новость об этом. Ситуация уже была и я этот эпизод прошел. Мне это неинтересно. Последние два-три дня у меня вымогали деньги, угрожали. Не понимаю, с какой целью и кому это надо. Пусть это останется на их совести. Остальные – относитесь к этому спокойнее», – заявил 34-летний игрок железнодорожников в своем телеграм-канале.

Напомним, что похожий инцидент произошел осенью 2020 года. Тогда в интернете обнаружили один ролик эротического содержания с Дзюбой, что вызвало большой резонaнс у общественности.

источник: «Советский спорт»
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