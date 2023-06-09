Адвокат заявил, что слившим интимное видео Дзюбы злоумышленникам грозит тюрьма

Адвокат по уголовным делам Максим Калинов заявил, что распространяющим интимное видео нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы грозит лишение свободы.

«За распространение интимного видео с Дзюбой виновнику будет грозить уголовная ответственность по пункту «д» части 3 статьи 242 Уголовного кодекса России - «Распространение порнографических материалов», а именно к таким относятся видео с Дзюбой», - приводит слова специалиста «Газета.Ru».

Ранее в соцсетях получили активное распространение новые откровенное видео с нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой.