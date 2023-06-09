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Хави убедил Гюндогана стать игроком «Барселоны» 

Испанский специалист три раза беседовал с немецким хавбеком на тему перехода в каталонский клуб.
09 июня 2023 18:13
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер «Барселоны» Хави смог убедить полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана присоединиться к его команде, проведя с игроком три разговора. Об этом сообщает Diario Sport.

По информации источника, 43-летний специалист сообщил футболисту «горожан», что тот станет игроком стартового состава в стане сине-гранатовых. Сообщается, что испанец сказал 32-летнему хавбеку следующее: «Вы играли в таких больших командах, как «Боруссия» и «Манчестер Сити», вас тренировал Пеп Гвардиола, но, когда вы приедете в «Барсу», вы увидите, что это не имеет ничего общего с тем, что вы пережили. «Барса» другая, – это самый большой клуб».

Напомним, что Гюндоган выступает за «Манчестер Сити» с 2016 года. С тех пор за небесно-голубых он провел 303 матча, в которых забил 60 голов и отдал 40 результативных передач. Его контракт с командой Хосепа Гвардиолы истекает по окончании сезона-2022/2023.

источник: Diario Sport
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