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Агент Головина заявил, что футболист намерен отработать контракт с «Монако» до конца 

Соглашение 27-летнего игрока с монегасками действует до лета 2026 года.
09 июня 2023 18:23
автор: Глеб Шевяков

Агент полузащитника «Монако» Александра Головина, Александр Клюев рассказал о будущем своего клиента во французской команде.

«Сейчас он сосредоточен на том, чтобы отдохнуть после трудного сезона и подготовиться к следующему. Готовы ли рассмотреть предложения от топ-клубов? У Саши контракт с «Монако», он настроен полностью его отработать, проявлять себя в составе этой команды. Остальное будет решать руководство клуба», — приводит слова Клюева «Матч ТВ».

Напомним, что Головин играет за «Монако» с 2018 года после своего перехода из ЦСКА. В сезоне-2022/2023 он провел за красно-белых 45 игр, отличился восьмью забитыми мячами и восьмью ассистами. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 25 миллионов евро.

Добавим, что по итогам прошедшего розыгрыша Лиги 1 «Монако» занял шестую строчку в турнирной таблице чемпионата Франции и остался без еврокубков в следующем сезоне.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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