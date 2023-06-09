Голкипер «ПСЖ» Рико вновь находится в искусственной коме 

Вратарь «ПСЖ» Серхио Рико опять был введен в медикаментозную кому. Об этом сообщает Le Parisien.

Отметим, что в конце мая нынешнего года 29-летний футболист получил тяжелую травму во время поездки на лошади. Испанский игрок упал с коня и получил тяжелую травму головы с кровоизлиянием в мозг.

Как утверждает источник, доктора клиники Вирхен-дель-Росио в Севилье вновь отправили голкипера парижан в искусственную кому из-за тяжелого состояния.

Напомним, что Рико принадлежит «ПСЖ» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 за красно-синих он не провел ни одного матча.