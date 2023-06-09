Агент игрока «Краснодара» Кади заявил, что его клиент не занимается получением гражданства Польши

Агент Хелсио Алиск, представляющий интересы атакующего полузащитника «Краснодара» Кади Боржеса, высказался о возможном получении своим клиентом польского гражданства.

Ранее в СМИ появлялась информация, что 27-летний бразилец, имеющий польские корни, может сменить спортивное гражданство.

– Кади в порядке. Он нормально себя чувствует. Получением гражданства Польши он сейчас не занимается. Документация не так проста, много бюрократии. Пока неизвестно, будем ли мы продолжать этот процесс. Еще ничего не обсуждали, – цитирует агента Sport24.ru.

Напомним, что Кади выступает за Краснодар с января 2023 года. Всего за быков он провел 11 матчей, забил три гола и отдал один результативный пас. Его контракт рассчитан до конца сезона-2025/26.

Ранее в своей карьере хавбек защищал цвета «Куритибы», «Эшторила» и «Карабаха».