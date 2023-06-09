Линделеф не покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно

Руководство «Манчестер Юнайтед» не собирается выставлять на трансфер центрального защитника клуба Виктора Линделефа.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своих соцсетях, главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг заинтересован в том, чтобы 28-летний швед остался в команде. Тем самым, футболист останется в клубе на следующий сезон.

Напомним, что Линделеф защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчей, не отличившись результативными действиями. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 15 миллионов евро.