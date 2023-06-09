В США сняли многосерийный документальный фильм о Месси

Американская стриминговая платформа Apple TV выпустит документальное кино о бывшем нападающем «Барселоны» и «ПСЖ» Лионеле Месси. Ранее пресс-служба сервиса анонсировала выход фильма.

Сообщается, что многосерийная картина будет посвящена карьере 35-летнего футболиста в составе сборной Аргентины и победе национальной команды на чемпионате мира в Катаре в 2022 году. Сообщается, что съемки ленты состоялись в Аргентине, Париже и Катаре и в создании фильма приняли участие бывшие одноклубники, тренеры, коллеги, работники СМИ, соперники и друзья аргентинца.

Ранее Месси объявил о том, что переход в «Интер Майами» по окончании сезона-2022/2023.

Добавим, что Месси выступал за «ПСЖ» с августа 2021 года. В прошедшем сезоне за парижан он сыграл 41 матч, в которых забил 21 гол и отдал 20 результативных передач.