Чистяков рассчитывает, что останется в «Зените» на следующий сезон 

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков рассказал, что не намерен покидать питерскую команду в ближайшее время.

«Сам я хочу остаться в этой команде. Если я осознаю, что проигрываю конкуренцию остальным игрокам «Зенита», то буду раздумывать над своим будущим. Однако в данный момент не тот случай. Поэтому я здесь», — приводит слова Чистякова «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что на российского футболиста претендует «Локомотив».

Напомним, что Чистяков играет в составе «Зенита» с осени 2020 года. В сезоне-2022/2023 за команду Сергея Семака он провел 23 матча и не отличился результативными действиями. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до конца июня 2025 года.

Добавим, что по итогам прошедшего розыгрыша РПЛ «Зенит» стал чемпионом России пятый раз кряду.