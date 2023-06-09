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«Спартак» отправил апелляцию в КДК РФС по поводу дисквалификации Соболева на четыре матча 

26-летний форвард получил наказание за поведение в московском дерби с ЦСКА. 
«Спартак» отправил апелляцию в КДК РФС по поводу дисквалификации Соболева на четыре матча 
09 июня 2023 19:34
автор: Глеб Шевяков
автор фото: РИА Новости

«Спартак» отправил жалобное письмо в Контрольно-дисциплинарный комитет РФС из-за четырехматчевой дисквалификации нападающего команды Александра Соболева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на пресс-службу РФС.

Отметим, что в матче 28-го тура чемпионата России футболист красно-белых показал непристойный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше, за что был отстранен на четыре игры.

В том случае, если дисквалификация форварда московского клуба не будет отменена, то игрок пропустит первые два тура РПЛ в сезоне-2023/2024.

Добавим, что по итогам прошедшего розыгрыша чемпионата России «Спартак» занял третье место в турнирной таблице и таким образом завоевал серебро РПЛ.

источник: «Спорт-Экспресс»
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