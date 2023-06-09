ЦСКА объявил о продлении контракта с Дивеевым

Защитник Игорь Дивеев заключил с ЦСКА новое трудовое соглашение. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

Согласно данным источника, 23-летний футболист продлил контракт с красно-синими до лета 2028 года. Ранее в СМИ появилась информация, что по новому соглашению игрок будет получать 1,5 млн евро за сезон.

Напомним, что футболист выступает за московский клуб с лета 2019 года. Сумма его трансфера из «Уфы» составила 1,5 млн евро.

В минувшем сезоне Дивеев провел за ЦСКА 26 матчей, забил два мяча и сделал одну результативную передачу.