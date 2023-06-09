«Волгарь» может стать фарм-клубом «Зенита», если команду Первой лиги возглавит Радимов

Владислав Радимов претендует на должность главного тренера «Волгаря». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своем телеграм-канале.

Как утверждает источник, директор клуба Первой лиги Андрей Никитин в ближайшее время проведет переговоры с 47-летним специалистом на предмет готовности тренера возглавить команду. Сообщается, что астраханцы надеются таким способом получить увеличенное финансирование от «Газпрома», а «Зенит» обзаведется собственным фарм-клубом во втором по силе чемпионате России.

Добавим, что Радимов являлся главным тренером второй команды «Зенита» с 2013 по 2017 и 2018 по 2022 годы.

Питерский клуб стал чемпионом России в сезоне-2022/2023. Для подопечных Сергея Семака этот трофей стал пятым подряд.